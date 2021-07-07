Ривненская АЭС отключила энергоблок №3 для ремонта

Ривненская АЭС отключила от сети энергоблок №3 (ВВЭР-1000) для проведения текущего ремонта, который продлится до 15 июля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении АЭС.

7 июля 2021 года в 2:59 подключен к энергосети турбогенератор ТГ-3 энергоблока №2 РАЭС (ВВЭР-440), который был переведен в резерв 3 июля 2021 года. Выполняется постепенное повышение мощности блока в соответствии с регламентом.

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2552 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персоналу нет.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 61,3 млн кВт ч электроэнергии, с начала месяца – 385,5 млн кВт ч электроэнергии и с начала года – 9,97 млрд кВт-ч электроэнергии.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.

Ранее сообщалось, что госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации на поставку топливных сборок ВВЭР-440 для энергоблока №2 Ривненской атомной электростанции.