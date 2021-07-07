Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на Закарпатье
Венгрия возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш".
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
"Просим граждан, которые планируют пересекать границу с Венгрией, учесть, что пропуск осуществляется в пункте пропуска "Косино – Барабаш" с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени) и в пункте пропуска "Дзвинкове – Лонья" с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени)", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Венгрия временно закрыла два пункта пропуска на границе с Украиной.
Джерело: Госпогранслужба
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