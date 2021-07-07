Кабмин повторно выделил средства на покупку ледокола для исследования Антарктики

Кабинет министров на заседании в среду, 7 июля, выделил средства на приобретение научно-исследовательского судна-ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, собственный океанографический ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе – работать не только в Антарктиде, но и в Арктике.

Наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский", добраться которой можно только морским путем и только в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скован льдом. Для доставки годовых и сезонных экспедиций, грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

"В прошлом году, когда пандемия COVID-19 только началась, участники 25-й Украинской антарктической экспедиции чрезвычайно сложно доставлялись к станции. Пересменка была под угрозой срыва, а дорога длилась более месяца", – подчеркнул директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Как отмечается, решение правительства должен утвердить Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, после чего следующим шагом является приобретение судна.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Кабинет министров уже выделял 252 млн грн на приобретение научного океанского судна ледового класса с целью возрождения океанского научного флота Украины. Однако оно так и не было приобретено.

Евгений Дикий отмечал, что речь идет о покупке 30-летнего научно-исследовательского корабля у Великобритании.