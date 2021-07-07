СБУ обнаружила схему получения взяток за аренду имущества Академии аграрных наук

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему в институте Национальной академии аграрных наук. Чиновников госучреждения разоблачили на систематическом получении взяток за незаконную передачу в аренду недвижимость учреждения.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По предварительным данным следствия, директор Института наладил коррупционный механизм получения денег от представителя местной коммерческой структуры. К противоправной деятельности чиновник привлек главного бухгалтера и юриста научного учреждения.

Организаторы сделки "гарантировали" предпринимателю передачу в незаконное пользование офисных и складских помещений учреждения площадью 195 кв. м в Бориспольском районе Киевской области. За "аренду" бизнесмен ежемесячно должен был платить чиновникам оговоренную сумму взяток.

Правоохранители задержали трех организаторов схемы после передачи очередной суммы неправомерной выгоды. Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в декабре 2020 года СБУ задержывала президента Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) по делу о получении взятки в виде внедорожника в декабре 2020 года. Согласно данным на сайте НААН, ее президентом является Ярослав Гадзало.

В январе 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук и еще четырем высокопоставленным должностным лицам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению принадлежавших академии 15 га особо ценных земель. Среди подозреваемых по этому делу также был президент НААН Ярослав Гадзало (на время совершения преступления - вице-президент).

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.