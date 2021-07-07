БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
498 2

СБУ обнаружила схему получения взяток за аренду имущества Академии аграрных наук

СБУ обнаружила схему получения взяток за аренду имущества Академии аграрных наук

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему в институте Национальной академии аграрных наук. Чиновников госучреждения разоблачили на систематическом получении взяток за незаконную передачу в аренду недвижимость учреждения.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По предварительным данным следствия, директор Института наладил коррупционный механизм получения денег от представителя местной коммерческой структуры. К противоправной деятельности чиновник привлек главного бухгалтера и юриста научного учреждения.

Организаторы сделки "гарантировали" предпринимателю передачу в незаконное пользование офисных и складских помещений учреждения площадью 195 кв. м в Бориспольском районе Киевской области. За "аренду" бизнесмен ежемесячно должен был платить чиновникам оговоренную сумму взяток.

Правоохранители задержали трех организаторов схемы после передачи очередной суммы неправомерной выгоды. Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в декабре 2020 года СБУ задержывала президента Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) по делу о получении взятки в виде внедорожника в декабре 2020 года. Согласно данным на сайте НААН, ее президентом является Ярослав Гадзало.

В январе 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук и еще четырем высокопоставленным должностным лицам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению принадлежавших академии 15 га особо ценных земель. Среди подозреваемых по этому делу также был президент НААН Ярослав Гадзало (на время совершения преступления - вице-президент).

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

Автор: 

Джерело:  СБУ
СБУ (1540) НААН (26)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У этого сельхоза такие земли, и в Киеве, и по всей Украине...
показати весь коментар
07.07.2021 16:50 Відповісти
В тоже время на территории Института математических машин и систем НАН Украины (Глушкова 42) строительная компания, за взятки розданные во все инстанции, прямо между корпусами института возводит жилые дома. Обращения в президиум НАН Украины, Киевскую горадминистрацию, горпрокуратуру, органы земельного кадастра, результатов не дали. Это беспрецедентный случай коррупции всех государственных инстанций.Просим некоррумпированные СМИ, если такие есть, обратить на это внимание.
показати весь коментар
07.07.2021 17:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 