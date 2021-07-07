Кабмин утвердил финплан "Укрхимтрансаммиака" со снижением прибыли на 40%

Кабинет министров утвердил финансовый план государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" на 2021 год".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в спреду, 7 июля, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, проектом финплана предусмотрено получение чистого дохода от реализации продукции "Укрхимтрансаммиаком" в размере 1,76 млрд грн и чистой прибыли на 100,3 млн грн. При этом выплаты в пользу государства составят 1,53 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам 2020 года чистая прибыль оператора аммиакопровода ГП "Укрхимтрансаммиак" составила 165 млн грн, что на 51% выше результата 2019 года (109 млн грн), говорится в сообщении компании.

В 2020 году государственное предприятие уплатило всех видов налогов и обязательных платежей на сумму 1,46 млрд грн в том числе рентной платы за транзитную транспортировку аммиака – 1,3 млрд ​​грн, что на 4% выше результата 2019 (1,25 млрд грн).

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти - Одесса. Создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".