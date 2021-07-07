Швейцария ввела санкции против Беларуси

Швейцария 7 июля присоединилась к решению Евросоюза ввести персональные санкции против ряда лиц и структур Беларуси.

Об этом сообщил Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, передает Интерфакс-Украина.

В санкционные списки швейцарские власти включили 78 физических и 7 юридических лиц. Под санкции, в частности, подпали президент Беларуси Александр Лукашенко, его сыновья Виктор и Дмитрий, а также супруга старшего сына Виктора - Лилия.

Кроме того, в санкционных списках - российский бизнесмен Михаил Гуцериев, который ранее подпал под аналогичные ограничительные меры Евросоюза.

Санкции вступают в силу 7 июля.

В июне вступили в силу санкции ЕС против 78 белорусских физических лиц и 8 организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси.

"Это решение принято в связи с эскалацией ситуации с серьезными нарушениями прав человека в Беларуси и жестокими репрессиями против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечалось в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕС.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.