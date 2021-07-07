Кабмин одобрил увольнение главы Ивано-Франковской области спустя полгода работы

Кабинет министров согласовал увольнение действующего главы Ивано-Франковской обладминистрации (ОГА) Андрея Бойчука.

Соответствующий проект указа Кабмин одобрил на заседании в среду, 7 июля, передает Интерфакс-Украина.

В то же время правительство одобрило назначение новой главой Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

Онищук является действующим заместителей главы Ивано-Франковской обладминистрации. До этого работала начальником Межрегионального управления Национального агентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Бойчука главой Ивано-Франковской областной государственной администрации 24 декабря 2020 года.

Бойчук работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.