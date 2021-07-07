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Аэропорт "Ривне" планируют открыть для регулярных рейсов до конца года

Аэропорт

В 2021 году планируется запуск регулярных рейсов из аэропорта "Ривне", кроме того, авиакомпании намерены увеличить количество рейсов в аэропорт "Ужгород".

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика", передает ЦТС.

"Мы откроем еще новые рейсы в этом году. Это касается аэропорта "Ривне". Мы не просто запускаем новые рейсы, мы запускаем реконструкцию ВПП во многих региональных аэропортах", - отметил Тимошенко.

"Что мы еще делаем - это открытие авиасообщения с такими аэропортами, как "Ужгород", "Черновцы", "Кривой Рог". Это уже произошло и люди уже летают. Самолеты в Ужгород заполнены на 90-100%, и это три раза в неделю. Я знаю, что авиакомпании уже думают над увеличением количества рейсов в аэропорт "Ужгород", - подчеркнул Тимошенко.

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Джерело:  ЦТС
аеропорт (1162) Рівне (160) авіасполучення (2497)


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