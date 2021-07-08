Таможенная лаборатория получила аттестат об аккредитации

Таможенная лаборатория получила аттестат, что позволит более тесно сотрудничать с экспертными учреждениями Всемирной таможенной организации.

Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы.

"Получение Специализированной лабораторией по вопросам экспертизы и исследований Гостаможслужбы очередного аттестата аккредитации является заверением Национальным агентством аккредитации Украины компетентности ее экспертных подразделений в соответствии с требованиями в сфере испытания пищевой и кормовой продукции, спирта, напитков и компонентов для их изготовления, табака и табачных изделий, биологически-активных веществ, лекарственных средств, ветеринарных препаратов, средств защиты растений, неорганических веществ, продуктов органической и неорганической химии, керамических изделий, металлов и изделий из них, минеральных топлив, нефти и нефтепродуктов, лакокрасочных материалов, парфюмерно-косметической продукции, бумажной и текстильной продукции, полимерных материалов, криминалистической и инженерно-технической экспертизы", – сказано в сообщении.

Ожидается, что получение указанной аккредитации предоставит Специализированной лаборатории по вопросам экспертизы и исследований возможность более тесного сотрудничества с экспертными учреждениями Всемирной таможенной организации, что в свою очередь позволит значительно улучшить экспертное обеспечение таможен Гостаможслужбы.

На сегодня Специализированная лаборатория по вопросам экспертизы и исследований (СЛЭИ) Гостаможслужбы для проведения своей деятельности определена как специализированный орган по вопросам экспертиз и исследований в системе территориальных органов Гостаможслужбы. Зоной деятельности лаборатории является вся территория Украины, а ее испытательные подразделения расположены в городах Киев, Днепр, Львов, Одесса, Северодонецк, Ужгород и Харьков.

Основу экспертной деятельности СЛЭИ составляют исследования физико-химических показателей, геммологические экспертизы, криминалистические и инженерно-технические исследования, товароведческая экспертиза товаров и оценка колесных транспортных средств.

Ежегодно СЛЭИ проводит исследование более 40 тыс. образцов товаров широкого спектра.