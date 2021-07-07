БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
10 506 16

Нацбанк изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни

Нацбанк изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни

Национальный банк Уараины (НБУ) работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны, чтобы они стали более удобными в использовании.

Об этом заместитель главы НБУ Алексей Шабан сообщил во время брифинга, посвященного запуска Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов, передает Укринформ.

"Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривни и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и пожилого возраста", – сказал Шабан.

Напомним, монеты 1 и 2 гривни были выпущены в обращение в 2018 году, монеты 5 и 10 гривен – в 2019-2020 годах. Эти монеты со временем должны полностью замить банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас также находятся в обращении.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
гривня (1550) монети (179) НБУ (9303)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Однозначно треба міняти їхні розміри, або форму (зробити, наприклад, одну з них 6-кутною або 8-кутною, щоб не потрібно було прискіпливо їх роздивлятися для розрізнення.
показати весь коментар
07.07.2021 17:47
+14
і портрети поміняти, а то там якісь бородаті москалі
показати весь коментар
07.07.2021 18:04
+2
Давно пора, потому что еще сто лет их невозможно различить. Оторвать руки тому дизайнеру.
показати весь коментар
07.07.2021 21:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Однозначно треба міняти їхні розміри, або форму (зробити, наприклад, одну з них 6-кутною або 8-кутною, щоб не потрібно було прискіпливо їх роздивлятися для розрізнення.
показати весь коментар
07.07.2021 17:47 Відповісти
і портрети поміняти, а то там якісь бородаті москалі
показати весь коментар
07.07.2021 18:04 Відповісти
Колись пояснювали, чому бородаті - для того, щоб підкреслити давність часу їх проживання.
Тіпа, дідусі давно жили.
показати весь коментар
07.07.2021 21:25 Відповісти
Давно пора, потому что еще сто лет их невозможно различить. Оторвать руки тому дизайнеру.
показати весь коментар
07.07.2021 21:51 Відповісти
Краще б вони не дизайн змінили, а їх кількість у наших кишенях, в сторону збільшення
показати весь коментар
08.07.2021 01:10 Відповісти
Та вони зможуть "збільшити", "кравчучками" возитемемо в булочну.
показати весь коментар
08.07.2021 08:36 Відповісти
Правильно! Там надо набить портреты Зеленского на 1грн и Ермака на 2грн.
показати весь коментар
08.07.2021 06:49 Відповісти
пробить насквозь.... и кремлёвскими звездами по периметру попробивать....
показати весь коментар
08.07.2021 08:23 Відповісти
на счёт размерчика согласен выглядят не солидно как мелочь медная, с удобочитаемостью и
возможностью быстро отличить на ощтюпь тоже согласен вот вопрос только есть традицион-
ный на сегодня - сколько под этот шухер намечено распилить бабосов ???
показати весь коментар
08.07.2021 08:26 Відповісти
Поки що над цим питанням "працюють".
показати весь коментар
08.07.2021 08:33 Відповісти
То есть будет ходить 1 гривна купюрой, 1 гривна металл старая и 1 гривна металл новая.... удобно шо пипец )))))
показати весь коментар
08.07.2021 09:06 Відповісти
Сейчас же ходят 1 грн. монеты образца 1996-2010 годов. И ничего. Хотя их изымают постепенно. А бумажные от ветхости списываются миллионами штук. Лет через 5 бумажные уже будут раритетом в обороте.
показати весь коментар
08.07.2021 17:15 Відповісти
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет.
показати весь коментар
08.07.2021 16:13 Відповісти
Сделают в несколько раз легче.
А то металл уже стоит больше чем эти деньги.
показати весь коментар
08.07.2021 16:40 Відповісти
блин, за них скоро и спичек не купишь, а они их дизайн меняют..идиоты....
показати весь коментар
08.07.2021 18:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 