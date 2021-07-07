Нацбанк изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни

Национальный банк Уараины (НБУ) работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны, чтобы они стали более удобными в использовании.

Об этом заместитель главы НБУ Алексей Шабан сообщил во время брифинга, посвященного запуска Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов, передает Укринформ.

"Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривни и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и пожилого возраста", – сказал Шабан.

Напомним, монеты 1 и 2 гривни были выпущены в обращение в 2018 году, монеты 5 и 10 гривен – в 2019-2020 годах. Эти монеты со временем должны полностью замить банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас также находятся в обращении.