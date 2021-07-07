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Кабмин выделил 70 миллионов на создание градостроительного кадастра

Кабмин выделил 70 миллионов на создание градостроительного кадастра

Кабинет министров на заседании в среду, 7 июля, утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для создания градостроительного кадастра на государственном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Создание градостроительного кадастра государственного уровня обеспечит доступ граждан к информации о планируемом использовании территорий. Также речь идет об удобном инструменте для мониторинга реализации градостроительной политики и принятия оперативных управленческих решений, которые могут касаться как всей территории государства, так и ее отдельных частей", – отмечается в сообщении.

В частности, средства будут использоваться на:

  • разработку технического задания и проекта градостроительного кадастра;
  • закупку программного обеспечения и технического оборудования;
  • разработку и настройку порталов, кабинетов, реестров, геоинформационных баз данных, информационных систем и их модулей;
  • интеграцию градостроительного кадастра государственного уровня с Градостроительным кадастром регионального и местного уровней, Единой государственной электронной системой в сфере строительства, а также другими государственными информационными системами, кадастрами и реестрами.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, на 2021 год в государственном бюджете предусмотрено на эти цели 70 млн грн.

Автор: 

Кабмін (7760) містобудування (16) кадастр (33) Мінрегіонрозвитку (637)


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