Кабмин определил орган лицензирования для частных пенсионных фондов

Кабинет министров на заседании в среду, 7 июля, определил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Это необходимый шаг для подготовки инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизм, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям", – заверил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что Украина нуждается в продолжении пенсионной реформы, чтобы украинцы имели достойное пенсионное обеспечение.

Как сообщалось, 29 апреля Верховная Рада вернула на доработку в профильный парламентский комитет проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается ввести обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста с привлечением работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.

В частности, предполагается, что работодатели будут платить в накопительный пенсионный фонд от 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) будут платить взносы в размере от 1% от заработной платы (дохода).

Также законопроект предусматривает участие в накопительной системе частных авторизированных пенсионных фондов и компаний по управлению активами.