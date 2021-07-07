Минздрав анонсировал расследование фактов перепродажи вакцин Pfizer

Министерство здравоохранения инициирует служебное расследование по факту возможной продажи вакцины от СOVID-19 производства Pfizer-BioNTech в одной из частных клиник Киева.

Как сообщат пресс-служба Минздрава, информация о возможной продаже этой вакцины получена от представителей СМИ.

"Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляет доступ к иммунизации постепенно. Торговать вакцинами сегодня – значит подвергать смертельной опасности тех, кому была нужна именно эта доза", – подчеркнул министра здравоохранения Виктора Ляшко.

При этом он напомнил, что Минздрав наращивает инфраструктуру и привлекает к вакцинации частные медучреждения и врачей-ФЛП. Они могут сформировать пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинировать граждан в разных регионах страны, заключив контракты с НСЗУ. В соответствии с этим они получают те или иные виды вакцин для работы.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время в пунктах и центрах вакцинации доступны вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech. Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для иммунизации только силами мобильных бригад. Этой вакциной прививают некоторые группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре Минздрава.

Министерство не уточняет, о каком факте продажи вакцин от COVID-19 идет речь. Вместе с тем пользователи социальных сетей публикуют фотографии их вакцинации вакциной Pfizer с упоминанием столичной клиники Verum Expert Clinic, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине уже 91 частное медучреждение и врачи, зарегистрированные как физлица-предприниматели, сформировали пункты прививок и мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинируют граждан в разных регионах.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 3 092 168 прививок. Первую дозу получили 2 136 561 человек, полностью завершили вакцинацию 955 607 человек.