"Укргаздобыча" сократила добычу газа за полгода на 5%

АО "Укргаздобыча" в январе-июне 2021 года сократило добычу газа на 5,3%, или 0,38 млрд кубометров, до уровня 6,8 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении компании.

При этом отпуск газа за шесть месяцев 2021 года уменьшился также на 5,3%, или 0,36 млрд кубометров, до 6,4 млрд кубометров.

В компании отмечают, что в июне "Укргаздобыча" сократила отрицательную динамику и обеспечила добычу 1,1 млрд кубометров газа (минус 4,2%, или 49 млн кубометров к показателю аналогичного периода прошлого года) и отпуск 1,06 млрд кубометров газа (минус 4%, или 44,7 млн кубометров).

Для стабилизации производственных показателей в течение июня "Укргаздобыча" приняла следующие меры:

пробурены 4 новые скважины;

проведено 24 капитальных ремонтах скважин;

осуществлено 54 колтюбиновые операции, 12 операций по гидроразрыву пласта;

оборудовано системой дистанционного мониторинга 6 высокодебитных скважин.

Как сообщалось, по данным Оператора ГТС, в целом по итогам первого полугодия 2021 года добыча газа в Украине составила 9,75 млрд кубометров, что на 4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 7% меньше – чем в первом полугодии 2019 года.

Напомним, по данным Оператора ГТС, валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,74 млрд куб. м, сократившись на 4,4%, по сравнению с 2019 годом.