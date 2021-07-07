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SkyUp отказался от полетов из Одессы в Салоники после одного рейса

SkyUp отказался от полетов из Одессы в Салоники после одного рейса

Лоукостер SkyUp отменил рейсы Одесса-Салоники, которые открыл 6 июля.

Запуск рейсов Одесса-Салоники SkyUp анонсировал 30 июня. Лоукостер планировал летать на этом маршруте раз в неделю по вторникам, передает avianews.com.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что SkyUp выполнил 6 июля рейс из Одессы в Салоники и совершит обратный рейс из Салоник в Одессу 13 июля. Остальные рейсы отменены по причине недостаточной загрузки.

Пассажирам, поездки которых затронули отмены рейсов, авиакомпания предложила два варианта:

  • первый предусматривает переоформление билетов на рейсы Киев-Салоники-Киев с теми же датами вылета. По данным SkyUp, такой возможностью уже воспользовались 12 человек.
  • вторая опция позволяет запросить возврат денег. Они возвращаются на баланс пассажира, после этого клиент может использовать средства для оформления новых билетов или запросить их вывод на банковскую карту.

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Джерело:  avianews.com
Греція (211) Одеса (928) авіасполучення (2497)


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