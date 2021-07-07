SkyUp отказался от полетов из Одессы в Салоники после одного рейса

Лоукостер SkyUp отменил рейсы Одесса-Салоники, которые открыл 6 июля.

Запуск рейсов Одесса-Салоники SkyUp анонсировал 30 июня. Лоукостер планировал летать на этом маршруте раз в неделю по вторникам, передает avianews.com.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что SkyUp выполнил 6 июля рейс из Одессы в Салоники и совершит обратный рейс из Салоник в Одессу 13 июля. Остальные рейсы отменены по причине недостаточной загрузки.

Пассажирам, поездки которых затронули отмены рейсов, авиакомпания предложила два варианта: