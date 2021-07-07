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Кабмин назначил нового главу угольной компании "Краснолиманская"

Кабмин назначил нового главу угольной компании

Кабинет министров одобрил назначение временно исполняющим обязанности генерального директора ГП "Краснолиманская" Николая Галушко, который имеет опыт работы директором обособленного подразделения "Шахта 1/3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 7 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

Согласно данным Министерства энергетики, Николай Галушко исполняет обязанности главы "Краснолиманская" на период болезни и.о. гендиректора Сергея Пидика.

Он был уволен с этой должности приказом главы Минэнерго от 13 мая, после того как в начале апреля восстновился на должности через суд.

Как сообщалось, в июне Министерство энергетики заявило о подготовке документов для возвращения господдержки госпредприятию "Угольная компания "Краснолиманская".

Фонд госимущества ранее готовил ГП "Угольная компания "Краснолиманская" к приватизации, допуская ее продажу одним пакетом с ПАО "Центрэнерго".

В последние годы работу шахты контролировал бизнесмен Виталий Кропачев, который владел одноименным ООО "Краснолиманское". Эта частная компания фактически арендовала имущество и шахтеров госпредприятия для добычи угля.

Однако в феврале Государственная служба геологии и недр остановила действие спецразрешения ООО "Краснолиманская" на добычу каменного угля.

Напомним, ООО "Краснолиманская" еще с 2003 года работает на угольных пластах государственной шахты "УК "Краснолиманская". Ее специальное разрешение действительно до конца 2032 года.

Одноименную с государственной шахтой фирму основали менеджеры бизнесмена Игоря Гуменюка – Александр Нелюб и Валерий Дудинов. Позже Гуменюк купил контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго", по версии СМИ, в пользу старшего сына тогдашнего президента Виктора Януковича – Александра. После 2014 года ООО "Краснолиманское" несколько раз меняло владельцем, сейчас компания принадлежит Виталию Кропачеву, которого во времена Петра Порошенко называли "смотрящим" за угольной отраслью.

Как сообщал сам Кропачев, в 2019 году ООО "Краснолиманское" добыло около 1,2-1,3 млн тонн угля.

Подробнее читайте в интервью БизнесЦензору: Виталий Кропачев: У вас плохие Ахметов, Коломойский, Пинчук или Фирташ. А как по мне – это государство дает возможность обходить закон

Автор: 

Джерело:  Telegram
Кабмін (7760) призначення (1143) Краснолиманська (14) Міненерго (923)


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