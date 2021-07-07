Кабмин назначил нового главу угольной компании "Краснолиманская"

Кабинет министров одобрил назначение временно исполняющим обязанности генерального директора ГП "Краснолиманская" Николая Галушко, который имеет опыт работы директором обособленного подразделения "Шахта 1/3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 7 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

Согласно данным Министерства энергетики, Николай Галушко исполняет обязанности главы "Краснолиманская" на период болезни и.о. гендиректора Сергея Пидика.

Он был уволен с этой должности приказом главы Минэнерго от 13 мая, после того как в начале апреля восстновился на должности через суд.

Как сообщалось, в июне Министерство энергетики заявило о подготовке документов для возвращения господдержки госпредприятию "Угольная компания "Краснолиманская".

Фонд госимущества ранее готовил ГП "Угольная компания "Краснолиманская" к приватизации, допуская ее продажу одним пакетом с ПАО "Центрэнерго".

В последние годы работу шахты контролировал бизнесмен Виталий Кропачев, который владел одноименным ООО "Краснолиманское". Эта частная компания фактически арендовала имущество и шахтеров госпредприятия для добычи угля.

Однако в феврале Государственная служба геологии и недр остановила действие спецразрешения ООО "Краснолиманская" на добычу каменного угля.

Напомним, ООО "Краснолиманская" еще с 2003 года работает на угольных пластах государственной шахты "УК "Краснолиманская". Ее специальное разрешение действительно до конца 2032 года.

Одноименную с государственной шахтой фирму основали менеджеры бизнесмена Игоря Гуменюка – Александр Нелюб и Валерий Дудинов. Позже Гуменюк купил контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго", по версии СМИ, в пользу старшего сына тогдашнего президента Виктора Януковича – Александра. После 2014 года ООО "Краснолиманское" несколько раз меняло владельцем, сейчас компания принадлежит Виталию Кропачеву, которого во времена Петра Порошенко называли "смотрящим" за угольной отраслью.

Как сообщал сам Кропачев, в 2019 году ООО "Краснолиманское" добыло около 1,2-1,3 млн тонн угля.

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