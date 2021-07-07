Кабмин вернул закупки оборудования для экстренной помощи через предприятие Минздрава

Кабинет министров принял решение возобновить централизованные закупки оборудования для отделений экстренной медицинской помощи через ГП "Медицинские закупки Украины".

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

"Проанализировав работу опорных учреждений здравоохранения, в которых есть отделения экстренной медицинской помощи, мы обнаружили потребность в закупке дополнительного оборудования. Правительство утвердило постановление, согласно которому закупки теперь будут происходить централизованно через соответствующее предприятие, а именно через "Медицинские закупки Украины"", – сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что централизованные закупки через МЗУ позволят увеличить конкуренцию, обеспечить прозрачность и получить самые низкие цены.

Он уточнил, что кроме закупки более 600 скорых для полного оснащения системы экстренной медицинской помощи, ГП "Медицинские закупки Украины" будет осуществлять закупку ангиографического и эндоскопического оборудования для опорных учреждений здравоохранения Украины.

Как сообщалось, в декабре 2020 года госпредпритие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупило 416 автомобилей скорой медицинской помощи на общую сумму 728,5 млн грн. При этом общая экономия при проведении закупок составила 183 млн грн.