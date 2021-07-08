В Украине зафиксировали 617 новых случаев COVID-19

На утро 8 июля в Украине зафиксировали 617 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 26 детей и 18 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 404 человека, умерло 23 пациента, выздоровело – 872. Кроме того, совершили 40 893 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 2 239 591 человек, выздоровело – 2 175 225, летальных случаев зафиксировали 52 560, также провели 10 983 401 тест.

Днем ранее, 7 июля, сообщили о 610 новых случаях заболевания COVID-19, 6 июля – о 541 новом заболевании, 5 июля – о 244 случаях.