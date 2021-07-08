Украина и Дания подписали пятилетний договор по программе энергетического партнерства

Министр энергетики Герман Галущенко и министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод подписали соглашение о сотрудничестве в рамках украино-датской программы энергетического партнерства в 2021-2026 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что документ станет новым этапом углубления межправительственного сотрудничества, которое будет сосредоточено на укреплении среды для устойчивых энергетических решений и технологий, основанных на датском опыте и технической помощи, а также открывающихся возможностей для компаний, работающих с "зеленой" энергетикой".

"Дания является одним из европейских лидеров в совершении перехода к зеленой энергетике. Украина, в свою очередь, разделяет цели Европейского зеленого курса. Поэтому вижу потенциал для углубления сотрудничества наших стран в развитии возобновляемых источников энергии и усилении энергобезопасности", – отметил Галущенко.

Кроме того, в Минэнерго подчеркнули, что Украина прилагает значительные усилия для реализации проектов, направленных на уменьшение традиционного потребления энергии, повышение уровня энергоэффективности и внедрения энергосберегающих технологий. Разработанный Минэнерго проект Национального плана действий по энергоэффективности предусматривает уменьшение конечного потребления энергии более чем на 17% к 2030 году.

При этом, датское энергетическое агентство внесет свой вклад в виде консультаций, технической помощи и взаимного обучения специалистов украинского энергетического сектора.