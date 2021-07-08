Фонд гарантирования выставит на продажу два самолета "Мисто банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на электронном аукционе пул активов ликвидируемого АО "Мисто банк", в состав которого вошли права требования по кредитным договорам, а также дебиторская задолженность.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 14 июля в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что стартовая цена лота равна общей сумме задолженности по активам в составе пула – 108,6 млн грн.

Обеспечением исполнения обязательств по ним выступают:

административное здание в Киеве площадью 888,2 кв. м, расположенное на ул. Шулявской;

воздушное судно McDonnell Douglas DC-9-82 (MD-82) 1989 года выпуска;

воздушное судно Boeing 737-500 1992 года выпуска.

Торги состоятся по английской модели аукциона. Средства, полученные от продажи этих активов, направят на расчет с кредиторами банка.

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.