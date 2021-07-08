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Фонд гарантирования выставит на продажу два самолета "Мисто банка"

Фонд гарантирования выставит на продажу два самолета

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на электронном аукционе пул активов ликвидируемого АО "Мисто банк", в состав которого вошли права требования по кредитным договорам, а также дебиторская задолженность.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 14 июля в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что стартовая цена лота равна общей сумме задолженности по активам в составе пула – 108,6 млн грн.

Обеспечением исполнения обязательств по ним выступают:

  • административное здание в Киеве площадью 888,2 кв. м, расположенное на ул. Шулявской;
  • воздушное судно McDonnell Douglas DC-9-82 (MD-82) 1989 года выпуска;
  • воздушное судно Boeing 737-500 1992 года выпуска.

Торги состоятся по английской модели аукциона. Средства, полученные от продажи этих активов, направят на расчет с кредиторами банка.

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.

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Джерело:  Фонд гарантирования вкладов физлиц
аукціон (1341) банки (6972) Фонд гарантування вкладів (1451)


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