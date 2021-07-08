"Укрзализныця" назначит дополнительный поезд к Азовскому морю

АО "Укрзализныця" с 12 июля назначает курсирование дополнительного ночного скоростного поезда №250/261-262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков – Бердянск.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд №250/249 сообщением Кременчуг, Полтава – Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40 и прибывать в Бердянск в 07:27. Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

Поезд №261/262 Харьков – Бердянск будет начинать движение из Харькова в 21:53 по четным числам. В обратном направлении рейс будет начинаться в 19:32 по нечетным числам с прибытием в Харьков в 04:50.

Кроме того, в "Укрзализныце" призвали обратить внимание, что при смежных датах, например 31 июля и 1 августа, поезд будет отправляться из Кременчуга и Полтавы 30 июля и 2 августа (пребывать в Бердянск 31 июля и 3 августа соответственно). В обратном направлении он будет прибывать 1 и 4 августа соответственно.