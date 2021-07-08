Две дозы вакцины от COVID-19 получили уже миллион украинцев

В Украине уже миллион граждан прошли курс полной иммунизации от коронавируса, а темп вакцинации достиг более 100 тыс. прививок в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что курс иммунизации в Украине прошли 1 018 258 человек. Всего медики привили 2 178 592 граждан.

За сутки 7 июля вакцину получили 104 680 человек. Первой дозой вакцинировались 42 029 пациентов, второй – 62 651.

Прошедшие сутки на службе были 682 мобильные бригады, работало 1 462 пункта и 31 центр вакцинации.