Две дозы вакцины от COVID-19 получили уже миллион украинцев
В Украине уже миллион граждан прошли курс полной иммунизации от коронавируса, а темп вакцинации достиг более 100 тыс. прививок в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что курс иммунизации в Украине прошли 1 018 258 человек. Всего медики привили 2 178 592 граждан.
За сутки 7 июля вакцину получили 104 680 человек. Первой дозой вакцинировались 42 029 пациентов, второй – 62 651.
Прошедшие сутки на службе были 682 мобильные бригады, работало 1 462 пункта и 31 центр вакцинации.
Джерело: Минздрав
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