Антимонопольный комитет разблокировал финансирование реконструкции аэропорта в Днепре

Антимонопольный комитет Украины признал допустимой приостановленную им ранее государственную помощь, которую Министерство инфраструктуры предоставляло на проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что комитет рассмотрел материалы соответствующего дела и признал, что поддержка мероприятий по обеспечению безопасности аэродрома на основании бюджетной программы "Укринфрапроекта" и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" объемом 169,86 млн грн не является государственной помощью в соответствии с законом "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

В то же время признана государственной помощью поддержка на проектирование и строительство аэродрома, которая выделяется министерством для ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и эксплуатанта – международного аэропорта "Днепр" и составляет более 6 млрд грн.

В решении АМКУ говорится, что эта помощь является допустимой для конкуренции при условии выполнения трех обязательств:

обеспечить, чтобы процедура отбора будущего эксплуатанта аэродрома международного аэропорта "Днепр" была открытой, конкурентной, прозрачной и недискриминационной. С этой целью предоставитель государственной помощи должен согласовать с уполномоченным органом по вопросам государственной помощи порядок такого отбора до начала его проведения;

обеспечить, чтобы аэропорт был открыт для всех потенциальных авиаперевозчиков и не должен использоваться одним авиаперевозчиком;

ежегодно предоставлять в уполномоченный орган отчетность относительно пассажиропотока и полученной прибыли, а в случае изменения динамики этих показателей за период амортизации (до 2045 года) дополнительно уведомлять.

Напомним, в мае АМКУ временно приостановил государственную помощь Мининфраструктуры на проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта "Днепр". Комитет заявил об основаниях полагать, что эта финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе.

К тому же, подчеркнули в АМКУ, Мининфраструктуры вовремя не сообщило о намерении осуществить такое финансирование.

Получателями госпомощи в рамках проекта являются "Укринфрапроект", ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и эксплуатант аэродрома МА "Днепр", который будет определен после окончания строительства аэродрома и введения его в эксплуатацию.