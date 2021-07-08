Киев ограничил въезд грузовиков из-за жары

Начиная с 11:00 в Киеве правоохранители ограничили въезд большегрузного транспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции области в Telegram, ограничения ввели в связи с превышением дневной температуры воздуха более +28°С.

Отмечается, что ограничения совершаются на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено позже, ориентировочно до 19:00", – говорится в сообщении.