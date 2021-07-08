Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 7,4 миллиарда

В течение недели, с 5 по 9 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов 11 ликвидируемых банков на сумму 7,44 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из них на 6,3 млрд грн выставлены права требования по выданным кредитам, а на 661,57 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 458,5 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

ПАО "Златобанк" – на 5,92 млрд грн;

АО АКБ "Аркада" – на 503,18 млн грн;

АО "ВТБ Банк" – на 437,93 млн грн;

ПАО "АКБ "Капитал" – на 240,05 млн грн;

АО "Мисто Банк" – на 194,87 млн грн;

ПАО "Диамантбанк" – на 77,98 млн грн;

АО "Родовид Банк" – на 57,84 млн грн;

ПАО "Банк Камбио" – на 8,08 млн грн.

Также в течение недели запланированы продажи активов ПАО "КБ "Премиум", АО "Дельта Банк" и АО "Банк "Финансы и кредит".