Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 7,4 миллиарда
В течение недели, с 5 по 9 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов 11 ликвидируемых банков на сумму 7,44 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Фонда, из них на 6,3 млрд грн выставлены права требования по выданным кредитам, а на 661,57 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков.
Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 458,5 млн грн.
В частности, на продажу выставлены активы:
- ПАО "Златобанк" – на 5,92 млрд грн;
- АО АКБ "Аркада" – на 503,18 млн грн;
- АО "ВТБ Банк" – на 437,93 млн грн;
- ПАО "АКБ "Капитал" – на 240,05 млн грн;
- АО "Мисто Банк" – на 194,87 млн грн;
- ПАО "Диамантбанк" – на 77,98 млн грн;
- АО "Родовид Банк" – на 57,84 млн грн;
- ПАО "Банк Камбио" – на 8,08 млн грн.
Также в течение недели запланированы продажи активов ПАО "КБ "Премиум", АО "Дельта Банк" и АО "Банк "Финансы и кредит".
Джерело: Фонд гарантирования вкладов
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