РГК откроет сеть учебных центров в 16 областях Украины

Региональная газовая компания основала сеть учебных центров "РГК Освітній простір".

Такие центры с единой концепцией обучения и развития персонала будут созданы в 16 областях страны, сообщает пресс-служба компании.

"Учитывая растущую потребность газораспределительного бизнеса в подготовке новых кадров и развитии корпоративных, менеджерских и профессиональных компетенций сотрудников, компания основала сеть учебных центров "РГК Освітній простір", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно учебные программы, тренинги и курсы повышения квалификации проходят более 5 тыс. человек. В компании надеются, что с расширением сети "РГК Освітній простір" этот показатель возрастет до 60% специалистов, работающих в компаниях под брендом РГК.

"Региональная газовая компания продолжает сотрудничать с партнерскими бизнес-школами в рамках корпоративной программы Развития лидерства РГК по подготовке стратегического кадрового резерва. Также для молодежи будут действовать образовательные хабы с целью популяризации газовой отрасли и профессиональной ориентации", – добавили в пресс-службе.

Уже открыто четыре центра обучения и развития: в Виннице, Днепропетровске, Харькове и Киеве. Они станут основой для создания сети РГК Освітній простір, которая будет действовать в 16 регионах страны.

"Основная функция "РГК Освітній простір" – развитие корпоративных, менеджерских и профессиональных компетенций. Они должны удовлетворить потребности бизнеса в усилении навыков персонала, в том числе, в сервисном направлении", – говорит руководитель департамента по управлению персоналом РГК Юлия Карбовская.

Во время обучения работники газораспределительных компаний приобретают навыки в работе с оборудованием, совершенствуют коммуникативные навыки, а также отрабатывают отдельные операции по техническому обслуживанию сетей и др.

Каждый центр имеет отдельный практический класс, оснащенный всеми необходимыми современными приборами. В том числе шкафными газорегуляторными установками, всеми видами счетчиков, сварочными аппаратами, другим сетевым оборудованием, необходимым для обучения.

Кроме того, отмечается, что на базе "РГК Освітній простір" будут открыты VR-учебные комнаты, где специалистов будут обучать работать с газорегулирующим оборудованием. Для этого РГК и Sensorama Lab внедрило в виртуальное пространство все узлы, детали самого объекта, необходимые для работы инструменты. В компании считают, что цифровизация обучения важна для стандартизации образовательных программ РГК и призвана повысить безопасность подготовки специалистов, работающих с газорегулирующим оборудованием.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.