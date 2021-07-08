Минэнерго инициирует создание "черного списка" для участников рынка электроэнергии

С целью усиления ответственности недобросовестных участников рынка за нарушения договорных условий Министерство энергетики инициирует внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электроэнергии на "Украинской энергетической бирже".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, будет предложен перечень систематических нарушителей договорных обязательств (так называемый Black List), который временно буде ограничивать им доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Соответствующие наработки будут представлены на заседании аукционного комитета, которое состоится 9 июля.

В Минэнерго отметили, что с подобными предложениями к ним обратились и ГП "Гарантированный покупатель" и Украинская энергетическая биржа.

В ведомстве добавили, что разработанные изменения направлены на стабилизацию ситуации на рынке электрической энергии с целью обеспечения безопасности поставок потребителям.

"Следует отметить, что сейчас наблюдается ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электрическую энергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в министерстве, в последнее время наблюдаются манипуляции и на рынке двусторонних договоров: отдельные трейдеры и электропоставщики, которые заключили двусторонние договоры на покупку электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, согласно договору, и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию.

"Эта ситуация приводит к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электроэнергии, затрудняет планирование их производственной деятельности, в частности, определения и формирования необходимых запасов топлива.

В свою очередь, это усложняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям", – подытожили в Минэнерго.

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Как сообщалось, ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии, что привело к ее обвалу в начале июня до исторических минимумов.

По данным НКРЭКУ, спрос на этом сегменте рынка рухнул на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

После этого НКРЭКУ на экстренном заседании в воскресенье, 4 июля, установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

После принятых НКРЭКУ решений, цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" на 6 июля в торговой зоне ОЭС Украины, по сравнению с показателем на 5 июля повысилась на 81% – до 916,06 грн за МВт-ч.