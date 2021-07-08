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Новини
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Украина отказалась от электроэнергии Белорусской АЭС, – премьер Литвы

Украина отказалась от электроэнергии Белорусской АЭС, – премьер Литвы

Украина отказалась от закупки электроэнерги Белорусской атомной электростанци.

Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе, передает Интерфакс-Украина.

На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

По ее словам, важным является также "зеленый" переход.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Білорусь (1583) закупівлі (2617) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+8
Як добре , що моя країна перестає фінансувати вбивства білорусів людоїдським режимом Лукашенка .
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08.07.2021 13:19
+6
Это же на сколько надо быть тупым,чтоб такое написать...
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08.07.2021 14:49
+2
Кругом Адні врАги, окрім васалів - це у вас в мАсковії !

В Україні в цьому регіоні є чудова РАЕС, яка працює на на повну свою потужність. Якщо Україна у західній частині всі електричні станції модернізує та просто уввімкне їх на всю потужність, ми будемо більше продавати енегії за котрдон та отримувати за це євро, як ще робить Бурштинська ТЕС.
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08.07.2021 16:24
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Кругом одни враги, будеттолькодорожать...
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08.07.2021 13:12 Відповісти
Кругом Адні врАги, окрім васалів - це у вас в мАсковії !

В Україні в цьому регіоні є чудова РАЕС, яка працює на на повну свою потужність. Якщо Україна у західній частині всі електричні станції модернізує та просто уввімкне їх на всю потужність, ми будемо більше продавати енегії за котрдон та отримувати за це євро, як ще робить Бурштинська ТЕС.
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08.07.2021 16:24 Відповісти
"Якщо" - это потом, а платить будем сейчас. И столько теперь будем платить, сколько решит Ахметов и ко. Так, что это не патриотизм, а лоббирование интересов группы лиц под видом патриотизма. Мы с беларусами не воюем, они у нас Крым не воровали.
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08.07.2021 16:35 Відповісти
Надо быть совершенно тупорылым, чтоб не понимать, что, делая люксусы московскому улусу, называемому Беларусь, ты делаешь двойные люксусы господину *****.
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08.07.2021 17:58 Відповісти
Як добре , що моя країна перестає фінансувати вбивства білорусів людоїдським режимом Лукашенка .
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08.07.2021 13:19 Відповісти
так давай замість білорусів зноси Луку. бо вони сцуться - хай хтось інший за их хвилюється
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08.07.2021 15:51 Відповісти
Бред полный, у России и Белоруссии единая энергосистема, к которой подключена и Украина, как они отделят энергию именно с Белоруской АЭС.
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08.07.2021 13:54 Відповісти
Это же на сколько надо быть тупым,чтоб такое написать...
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08.07.2021 14:49 Відповісти
Видать оно большое чмо в области теории высоковольтных сетей.
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08.07.2021 18:00 Відповісти
Бред. Все страны практически независимые по этому вопросу еще с начала 2000-ых годов. Это сказки для отрядов путЕна
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08.07.2021 16:26 Відповісти
ну лахам можно что угодно говорить а зимой купят у РФ
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08.07.2021 16:48 Відповісти
Інгрід, тебе Зебіли ще на...буть... і не раз...
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08.07.2021 16:07 Відповісти
Украине нужно олигархов уничтожить и у Украины море своей электроэнергии и ее экспортировать надо в другие страны, а для Украинцев делать дешевой и подымать спрос. Потому что любое понижение цен - увеличивает спрос, а значит и доход с понижением цен вырастет!
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08.07.2021 18:37 Відповісти

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