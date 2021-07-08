Украина отказалась от электроэнергии Белорусской АЭС, – премьер Литвы
Украина отказалась от закупки электроэнерги Белорусской атомной электростанци.
Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе, передает Интерфакс-Украина.
На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.
По ее словам, важным является также "зеленый" переход.
Джерело: Интерфакс-Украина
Топ коментарі
+8 Vitaliy Darmits
показати весь коментар08.07.2021 13:19
+6 Alexey Lexx
показати весь коментар08.07.2021 14:49
+2 HellriserUA Gamer
показати весь коментар08.07.2021 16:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Україні в цьому регіоні є чудова РАЕС, яка працює на на повну свою потужність. Якщо Україна у західній частині всі електричні станції модернізує та просто уввімкне їх на всю потужність, ми будемо більше продавати енегії за котрдон та отримувати за це євро, як ще робить Бурштинська ТЕС.