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Гоструда обнаружила 724 нелегальных работника за неделю

Гоструда обнаружила 724 нелегальных работника за неделю

За первую неделю инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было обнаружено 724 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, было проведено 377 проверки.

В частности, в Винницкой области обнаружили 96 незадекларированных сотрудников, в Полтавской области – 92, в Херсонской – 69.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко, чаще всего зарплату в "конвертах" платят в сфере сельского хозяйства, строительства и торговли.

За семь дней проверок больше всего неоформленных работников зафиксировали в сфере торговли – 167, сельском хозяйстве – 163 и организации питания – 127.

"В ходе инспекционных проверок с 86 работниками заключили трудовые договоры. Теперь эти люди официально трудоустроены, они получили законное право на больничные и отпуск, нормированный рабочий день и безопасные условия труда. И я надеюсь, что их в дальнейшем не заставят вернуться к "теневой" занятости", – отметил Любченко.

Также, по его словам, борьба с теневой занятостью – глубокий комплексный вопрос, который не решить только при помощи проверок. Однако, это важная составляющая кампании по легализации труда в Украине.

Как сообщалось, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой  начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларованный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям.

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Джерело:  Минэкономики
робота (885) Мінекономрозвитку (2004)


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