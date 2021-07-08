"Укрзализныця" купила у связанной с Коломойским фирмы дизтопливо на 400 миллионов

АО "Укрзализныця" 7 июля определило компанию "Оил-Трейд 2018", которая входит в орбиту группы "Приват", победителем тендеров на поставку 15 тыс. тонн дизельного топлива по рамочному контракту.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные результатов торгов в системе ProZorro.

В частности, компания выиграла все пять конкурсов, каждый их которых предусматривает поставку по 3 тыс. тонн дизельного топлива.

"Оил-Трейд 2018" предложила ресурс по расчетной цене 27 606-27 750 грн за тонну. Это условно те цены, по которым поставщик готов поставить топливо в день аукциона. Они на 610-754 грн за тонну (2,1-2,6%) ниже, чем средняя крупнооптовая цена дизтоплива в день проведения торгов, по данным "Консалтинговой группы А-95" (28 360 грн/т).

По расчетам enkorr, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщика, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам дизельного топлива за 10 дней до получения разнарядки у компании составит 1 217-1 337 грн на тонне ($44-49/т). Кроме чистого заработка компаний, эта сумма включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупку на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, "Укрзализныця" 1 июля заключила рамочное соглашение на поставку 200 тыс. тонн дизтоплива в 2021 год с компаниями ОККО, "Торум", "Сокар Украина", "Газтрим", "Альянс Энерго Трейд", "Оил-Трейд 2018", "Ливайн Торг" и "Мартин Трейд".

Рамочный тендер был объявлен 15 апреля, заявки на участие в нем подало 9 трейдеров – все вышеперечисленные операторы и компания "Анвитрейд". Однако последняя компания была дисквалифицирована решением АМКУ по причине того, что якобы не выполнила свои обязательства по ранее заключенному договору с "Укрзализныцей".

"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем дизтоплива в Украине. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн.

Как сообщалось, 1 июля министр инфраструктуры Александр Кубраков признал, что "Укрзализниця" испытывает нехватку дизтоплива, но заверил, что она должна быть преодолена уже в ближайшие дни.

По данным СМИ, с 30 июня движение грузовых поездов компании под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизельного топлива для работы локомотивов. В частности, из-за отсутствия топлива на региональных филиалах АО "Укрзализныця" были оставлены на станционных колеях 59 грузовых поездов, отставлены в резерв управления железной дороги 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов.