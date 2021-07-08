Экс-министр финансов Данилюк решил участвовать в конкурсе на директора БЭБ

Экс-министр финансов и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк подал документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сам Данилюк сообщил в Facebook.

"Важно, чтобы формирование органа предусматривало привлечение новых специалистов, которые не работали раньше в коррумпированных правоохранительных органах. Если этого не произойдет – создание БЭБ будет дискредитировано с первого дня", – подчеркнул экс-глава СНБО.

Как сообщалось, ранее нынешний и бывший руководители Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) Вадим Мельник и Сергей Солодченко подали документы на участие в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, конкурсную комиссию по отбору руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) возглавляет экс-министр экономики, а ныне – советник главы Офиса президента Андрея Ермака и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Подача документов от кандидатов на должность главы БЭБ завершилась в 20:00 7 июля.