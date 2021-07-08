Прокуратура вернула государству земельный участок за 110 миллионов

Хозяйственный суд Ривненской области удовлетворил иск Здолбуновской окружной прокуратуры к фермерскому хозяйству и органам местного самоуправления, отменил решение о государственной регистрации прав на земельный участок стоимостью более 110 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Установлено, что в 2004 году государственная сортоисследовательская станция получила в постоянное пользование земельный участок государственной собственности площадью более 113 га, расположенную в административных границах Подлужненского сельского совета.

"Однако, год назад право собственности на указанный участок перерегистрировали за органом местного самоуправления, а право собственности – за фермерским хозяйством, что привело к выбыванию земли из государственной собственности", – говорится в сообщении.