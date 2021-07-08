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Новини
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"Ощадбанк" не ожидает оттока вкладов после отмены 100% гарантии по депозитам

В "Ощадбанке" уверены, что после присоединения к Фонду гарантирования вкладов депозитный портфель останется на том же уровне.

Об этом председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов заявил во время конференции "Фонд гарантирования вкладов: обновленная роль и стратегия", передает Укринформ.

"Мы на сегодняшний день не видим оттока вкладчиков. Я глубоко убежден, что депозитный портфель останется на том же уровне. С начала года мы снизили ставку по депозитам и не потеряли вкладчиков, поэтому убежден, что и не потеряем", – сказал Наумов.

Он добавил, что вступление "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, обеспечит выполнение одного из важных условий продолжения успешного сотрудничества с ЕБРР.

"Этот законопроект – один из триггеров, чтобы мы перешли в активную фазу и смогли завершить до конца года первый шаг для вхождения ЕБРР", – сказал Наумов.

Как сообщалось, 30 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о присоединении государственного "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов физлиц, после чего на вклады в этом банке будет распространяться общая для всех банков сумма гарантированного государством возмещения вкладов. Сейчас все депозиты, размещенные в "Ощадбанке", защищены государством независимо от суммы.

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Джерело:  Укринформ
депозит (434) Ощадбанк (676) Фонд гарантування вкладів (1451)


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Наивные! Самая тягомотная,бумажно-бюрократичная и не конкурирующая в тарифах шарашка, под вывеской "ощадбанк"!
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08.07.2021 16:21 Відповісти
Чего ещё ждать от ПАРТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗЕЛЕНЫХ ПРОФАНОВ УКРАИНЫ? Раньше люди стыдились тупости, зеленые уроды ею гордятся... Бедная наша страна......
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08.07.2021 19:06 Відповісти
какая тупость? умные, наглые шакалы
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09.07.2021 14:28 Відповісти

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