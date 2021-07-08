СБУ обнаружила крупнейшую незаконную криптоферму на площадке облэнерго
Служба безопасности обнаружила злоумышленников, которые майнили криптовалюту за счет электроэнергии с АО "Винницаоблэнерго". Было изъято более 5 тыс. компьютеров.
Как заявляют в пресс-центре СБУ, это крупнейшая нелегальная криптоферма, которую удалось обнаружить украинским правоохранителям.
Спецслужбы установили, что криптоферму создали жители Киева и Винницы, а разместили ее в бывшем складском помещении "Винницаоблэнерго", которое находится непосредственно на промплощадке компании.
"Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО "Винницаоблэнерго". Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии. По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн. При этом незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям – без света могли остаться целые кварталы Винницы", – заявляют в СБУ.
По указанному делу правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (хищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины.
Во время санкционированных обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято 3,8 тыс. игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию об учете потребления электроэнергии, блокноты, телефоны и флешки.
"Следствие продолжается для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастности сотрудников АО "Винницаоблэнерго", – отмечается в сообщении.
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теперь не ьолько при погонах, а и при капусте ...
фсбу в доле, просто решили урожай собрат , ну и новые звёзды на пагоны
Ну на ферросплавном заводе у бени стоит криптоферма, куда бежать работникам и кому рассказывать? Привезли железки, включили - гудит, выделяет тепло, а в чем криминал? А то как с эл.энергией махинации устраивают так об этом не всем же докладывают.
Еще раз - видели и не один, ну и что? Кто куда должен бежать и кому докладывать? Работнику все равно - привезли оборудование, установили, - значить так и надо, начальству виднее.
А о махинациях со светом знали 2-3 человека.
Узнаешь ты о такой ферме и куда ты побежишь? Правильно никуда.
Прі Порохє такова нєбило !!!!!!
То як прийде до вас СБУ і скаже, що ви вкрали у сусіда будь що, а сусід каже, що не крали у мене нічого.
Яка може бути крадіжка, якщо потерпілої сторони не має?
Фахівці нашої компанії разом з представниками управління Держенергонагляд у Вінницькій області були залучені у якості експертів.
У ході обстеження представниками контролюючого органу не було виявлено жодних фактів крадіжок електричної енергії. Тому інформація щодо багатомільйонних крадіжок електроенергії не відповідає дійсності.
https://www.facebook.com/vinoblenergo/posts/2978029792415687
Ну, що за маячня? Що у Вінниці усі заводи фабрики запрацювали?