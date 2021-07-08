СБУ обнаружила крупнейшую незаконную криптоферму на площадке облэнерго

Служба безопасности обнаружила злоумышленников, которые майнили криптовалюту за счет электроэнергии с АО "Винницаоблэнерго". Было изъято более 5 тыс. компьютеров.

Как заявляют в пресс-центре СБУ, это крупнейшая нелегальная криптоферма, которую удалось обнаружить украинским правоохранителям.

Спецслужбы установили, что криптоферму создали жители Киева и Винницы, а разместили ее в бывшем складском помещении "Винницаоблэнерго", которое находится непосредственно на промплощадке компании.

"Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО "Винницаоблэнерго". Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии. По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн. При этом незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям – без света могли остаться целые кварталы Винницы", – заявляют в СБУ.

По указанному делу правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (хищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины.

Во время санкционированных обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято 3,8 тыс. игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию об учете потребления электроэнергии, блокноты, телефоны и флешки.

"Следствие продолжается для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастности сотрудников АО "Винницаоблэнерго", – отмечается в сообщении.