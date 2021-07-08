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СБУ обнаружила крупнейшую незаконную криптоферму на площадке облэнерго

СБУ обнаружила крупнейшую незаконную криптоферму на площадке облэнерго

Служба безопасности обнаружила злоумышленников, которые майнили криптовалюту за счет электроэнергии с АО "Винницаоблэнерго". Было изъято более 5 тыс. компьютеров.

Как заявляют в пресс-центре СБУ, это крупнейшая нелегальная криптоферма, которую удалось обнаружить украинским правоохранителям.

Спецслужбы установили, что криптоферму создали жители Киева и Винницы, а разместили ее в бывшем складском помещении "Винницаоблэнерго", которое находится непосредственно на промплощадке компании.

"Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО "Винницаоблэнерго". Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии. По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн. При этом незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям – без света могли остаться целые кварталы Винницы", – заявляют в СБУ.

По указанному делу правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (хищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины.

Во время санкционированных обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято 3,8 тыс. игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию об учете потребления электроэнергии, блокноты, телефоны и флешки.

"Следствие продолжается для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастности сотрудников АО "Винницаоблэнерго", – отмечается в сообщении.

Автор: 

Джерело:  СБУ
Вінниця (169) СБУ (1540) криптовалюта (633)


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Топ коментарі
+19
И конечно-же в АО "Винницаоблэнерго" об этом никто ни сном ни духом.
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08.07.2021 19:01
+12
ну т.е. занять целый ангар и установить туда 5тыс ферм (ПЯТЬ ТЫСЯЧ) и никто на предприятии этого не видел? Там должен быть целый персонал по обслуживанию всего этого добра 24/7!! там нереальное тепловыделение и шум, никто не заметил (не учитывая многомилионные утечки)?? Что за бредота? Реальные владельцы сидеть будут или только обслуга?
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08.07.2021 20:44
+7
Уборщицы
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08.07.2021 21:25
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И конечно-же в АО "Винницаоблэнерго" об этом никто ни сном ни духом.
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08.07.2021 19:01 Відповісти
фсбу тоже не при делах, просто урожай пришли снять, блокноты похватали,
теперь не ьолько при погонах, а и при капусте ...
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09.07.2021 07:38 Відповісти
Марсиане. НэЛэО же не зря там и сям мелькают
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08.07.2021 19:18 Відповісти
Все в доле
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08.07.2021 19:42 Відповісти
бют по гросэ - грося клепал сатоши...- готовился к предвыборной...нужЭн зЭленый кЭш...
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08.07.2021 19:53 Відповісти
СБУ было не в доле
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09.07.2021 10:00 Відповісти
крыша дала течь...
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08.07.2021 19:50 Відповісти
Ні, ні! Гройсман, як завжди, не причетний...
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08.07.2021 20:20 Відповісти
Так а кто платил за этих гройсманов ежемесячно по 5-7 млн и почему до сих пор не арестован Витренко? Или у Витренка нет электросчетков что он не видел такой кражи?
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08.07.2021 20:36 Відповісти
они мутятся на эл.энергии, продавая как зелёную, а разница выводится в крипту,
фсбу в доле, просто решили урожай собрат , ну и новые звёзды на пагоны
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09.07.2021 07:41 Відповісти
Типа как на газе. Смешивают дешевый украинский с дорогим российским и никто не знает в каких пропорциях и Украины и украинцы в сраке а они в шоколаде.
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09.07.2021 20:05 Відповісти
ну т.е. занять целый ангар и установить туда 5тыс ферм (ПЯТЬ ТЫСЯЧ) и никто на предприятии этого не видел? Там должен быть целый персонал по обслуживанию всего этого добра 24/7!! там нереальное тепловыделение и шум, никто не заметил (не учитывая многомилионные утечки)?? Что за бредота? Реальные владельцы сидеть будут или только обслуга?
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08.07.2021 20:44 Відповісти
Уборщицы
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08.07.2021 21:25 Відповісти
Подумай хорошо. Видели и что?
Ну на ферросплавном заводе у бени стоит криптоферма, куда бежать работникам и кому рассказывать? Привезли железки, включили - гудит, выделяет тепло, а в чем криминал? А то как с эл.энергией махинации устраивают так об этом не всем же докладывают.
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09.07.2021 11:29 Відповісти
подумай хорошо ТЫ своим детским мозгом и прочти ещё трижды написанное, тогда возможно дойдет о чем была речь
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09.07.2021 12:17 Відповісти
Речь о том что ты тупица.
Еще раз - видели и не один, ну и что? Кто куда должен бежать и кому докладывать? Работнику все равно - привезли оборудование, установили, - значить так и надо, начальству виднее.
А о махинациях со светом знали 2-3 человека.
Узнаешь ты о такой ферме и куда ты побежишь? Правильно никуда.
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09.07.2021 12:27 Відповісти
не поделились с СБУ
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08.07.2021 21:32 Відповісти
"Нам прішлось їх отпустіть" - дежурна фраза у таких випадках коли людина купує нову автівку за мізерну держзарплатню
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08.07.2021 21:34 Відповісти
РЕМи (РЕСи), облеенерго і всякі інспекції ще ті потвори - пенсіонера за нетакий проводок приписами закидають і штрафами. А от тих хто краде МегаВати, провертає афери з цінами і тарифами вони ніколи не побачать. Енергоринок зараз належить зільоним і пархатим, а наріду готують драконовські тарифи - будемо оплачувати не одну криптоферму, яхти для пархатих і рижих, мільйонні премії геніальному ЗЕенергоменеджменту.
Прі Порохє такова нєбило !!!!!!
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08.07.2021 22:41 Відповісти
Дети по дворам колпачки с колёс тырят, папы в это время криптовалюту майнят. Всегда считал что старость, это когда логически не можешь объяснить увлечения молодежи, либо просто их понять. Неужели так постарел? Или реально люди так быстро деградируют?
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09.07.2021 01:28 Відповісти
Закрыли ахрененно прибыльное предприятие. Какая сейчас себестоимость. Тысяч 8. 40 процентов практически. Просто все нужно вывести в законную плоскость. Пусть крипто фермы и платят ахметову зеленые тарифы. А не из моих налогов
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09.07.2021 03:39 Відповісти
Открываешь станцию на солнечных панелях, открываешь рядом криптоферму - продаешь "зеленую энергию" по 4 грн, покупаешь обычную по 1,60 и на этой энергии майнишь криптовалюту. Обзывается все это зезидентом, новой прорывной технологией по диджитализации.
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09.07.2021 11:34 Відповісти
Житница людей Порошенко-Гройсмана. Не ждали не гадали, что второй срок не светит
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09.07.2021 07:06 Відповісти
Я одного не розумію, Вінницяобленерго - недержавна компанія, ніяких космічних збитків від "крадіжки" електрики не показувало, на "кріптоферму" в суд не подавала. Питання: то була крадіжка чи ні, якщо обкрадених не має.
То як прийде до вас СБУ і скаже, що ви вкрали у сусіда будь що, а сусід каже, що не крали у мене нічого.
Яка може бути крадіжка, якщо потерпілої сторони не має?
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09.07.2021 11:51 Відповісти
І новина від Вінницяобленерго , не було крадіжок
Фахівці нашої компанії разом з представниками управління Держенергонагляд у Вінницькій області були залучені у якості експертів.
У ході обстеження представниками контролюючого органу не було виявлено жодних фактів крадіжок електричної енергії. Тому інформація щодо багатомільйонних крадіжок електроенергії не відповідає дійсності.

https://www.facebook.com/vinoblenergo/posts/2978029792415687
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09.07.2021 13:25 Відповісти
І іще "без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці"
Ну, що за маячня? Що у Вінниці усі заводи фабрики запрацювали?
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09.07.2021 11:55 Відповісти
скорее за счет жителей винницкой области, чем за счет облэнерго)
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09.07.2021 15:25 Відповісти

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