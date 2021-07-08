Поставщик "последней надежды" снизил цену на газ на июль
ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на июль цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды" (ППН), на уровне 11,05 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что ниже тарифа, действовавшего в июне.
Как сообщается на сайте компании, сейчас она в качестве поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке газа обслуживает более 600 тысяч домохозяйств.
Как сообщалось, тариф "ГК "Нафтогаз Украины", как поставщика "последней надежды", в июне был установлен на уровне 11,59 грн/куб. м (с НДС, без доставки).
Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м, "месячный" на июль – 13,13 грн/куб. м.
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