"Укрзализныця" временно заморозила выплату премий, – СМИ

"Укрзализныця" на неопределенное время заморозила выплаты целого ряда премиальных начислений.

Соответствующий документ опубликовал Апостроф.

Исходя из формулировок распоряжения, такое решение напрямую связано с тяжелым финансовым состоянием компании.

По данным источника издания в Мининфраструктуры, компания была вынуждена взять кредит на более 900 млн грн для выплаты основной части зарплаты.

Одновременно "Укрзализныця" перечислила правительству 750 млн грн дивидендов за 2019 год, оплату которых ранее отложили из-за пандемии.

Согласно копии письма главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика главному бухгалтеру предприятия, руководителям и главным бухгалтерам структурных подразделений от 5 июля 2021 года, целый ряд премий и надбавок, которые регулярно получают сотрудники компании, будут заморожены на неопределенный срок.

В частности, согласно документу, выплаты за апрель - июнь 2021 года должны быть осуществлены только по особому указанию руководства компании с целью "сбалансировать расходы в первой половине июля".

Это не первая ситуация, когда компания испытывает трудности с выполнением своих обязательств перед сотрудниками и начинает задерживать зарплату.

В марте профсоюзы обращались с требованием погашения долгов и повышения зарплат к предшественнику Юрыка – Владимиру Жмаку. Уже после смены руководства "Укрзализныци" Юрык обещал выполнить требования и повысить зарплаты на 10%.

1 июля стало известно, что компания выплатила 750 млн грн дивидендов государству за 2019 год. Указывается, что 750 млн грн – это 30% чистой прибыли за 2019 год. При этом 1,7 млрд грн чистой прибыли отправили на погашение убытков предыдущих лет.

Согласно данным, обнародованным в СМИ, уже за первые 3 месяца работы компании в 2021 году убыток "Укрзализныци" составил 1,7 млрд грн. По итогам полного 2020 года "Укрзализныця" отчиталась об 11,9 млрд грн убытков. Ее обязательства превышали активы на 17 млрд грн, то есть фактически компания является банкротом.

Кредитная задолженность – одна из ключевых проблем "Укрзализныци". По данным Ивана Юрыка, компания имеет около 37 млрд грн долгов перед ЕБРР, "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Сбербанком", "Альфа-Банком" и другими.

О том, что нужно перестать накапливать непонятные кредиты и доводить таким образом компанию до банкротства, ранее говорил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас мы, прежде всего правительство, снова оказываем давление, чтобы уволить руководство "Укрзализныци". И это будет постоянно, пока не сменятся все звенья, начиная с высшего, и до низших. Потому что это предприятие является банкротом уже много лет. И только силой, посадками можно навести там порядок", – сказал Зеленский.

"Тем не менее, в "Укрзализныце", по всей видимости, решили игнорировать требования Банковой и вместо перераспределения внутренних резервов, вновь вышли на рынок заимствований, вгоняя предприятия в еще большую долговую яму", - говорится в материале.