Киевсовет повысил нормативную денежную оценку земель

Киевский городской совет повысил нормативную денежную оценку земель города Киева, но перенес введение новой оценки в действие с 2022 на 2023 года из-за кризиса, который вызвала пандемия.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 8 июля, поддержали 89 депутатов, сообщает пресс-служба Киевсовета.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Оленича, при денежной оценке земель применено комбинирование экспертного и функционального методов, в итоге базовая стоимость 1 кв. м земель города Киева увеличится в 1,2 раза.

При этом сформировано 573 экономико-планировочные зоны и выделены 4 группы факторов, влияющих на ценность городских земель. В частности, удобство транспортной развязки, состояние окружающей среды, инфраструктура района и социальная привлекательность горожан.

В свою очередь глава Постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Киевсовета Михаил Терентьев напомнил, что в последний раз нормативная оценка земель проводилась еще в 2013 году, а согласно статье 18 закона "Об оценке земель" такая оценка должна проводиться минимум один раз в 5-7 лет.

Нормативная денежная оценка является базой при определении размера земельного налога, арендной платы, государственной пошлины при обмене, наследовании, дарении земельных участков.

Депутат отметил, что дополнительные средства, которые будут поступать в городской бюджет от аренды земельных участков, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры Киева, обновление и модернизацию медицинских, образовательных, спортивных учреждений, а также на неотложные нужды киевлян.