"Укрэксимбанк" выставил на продажу недвижимость на 1,1 миллиарда по сниженной цене

Государственный "Укрэксимбанк" повторно выставил на продажу через OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции) коммерческую недвижимость и оборудование в таких городах, как Киев, Николаев, Полтава и Чернигов со сниженной на 36% ценой.

Как сообщает пресс-служба OpenMarket, повторные аукционы запланированы на 30 июля.

Изначально банк выставлял эту недвижимость на продажу со стартовой ценой 1,13 млрд грн, на повторном аукционе цены на пул активов снижены до 730,34 млн грн.

Самый дорогой выставленный лот – здание гостинично-офисного и торгово-офисного комплексов в Киеве по ул. Петра Сагайдачного, 25. Стартовая цена этого объекта недвижимости составляет 240,95 млн грн, что на 119,55 млн грн меньше, чем на первых торгах.

Лот с минимальной стартовой ценой – оборудование котельной в городе Чернигов. Стартовая цена недвижимого имущества – 4,17 млн грн, что на 2,41 млн грн меньше предыдущего аукциона.