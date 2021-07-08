"Энергоатом" представит новую стратегию продаж на рынке двухсторонних договоров

"Энергоатом" хочет усовершенствовать свою торговую стратегию, внедрив клиентоориентированную политику продаж, для более эффективного участия в рынке двусторонних договоров (РДД).

Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечают в "Энергоатоме", ситуация, сложившаяся в последние дни на одном из сегментов рынка электрической энергии – рынке на сутки вперед (РСВ), является кризисным явлением, имеет искусственное происхождение и никак не связана с реальной ситуацией в энергетическом секторе.

Резкие и многократные изменения цен на РСВ в текущем году, повлекшие убытки всех участников рынка, делают невозможным планирование финансовой и инвестиционной деятельности, тормозят развитие экономики страны.

"По нашему мнению, единственным стабильным сегментом рынка электрической энергии уже второй год подряд остается рынок двусторонних договоров (РДД), на котором такие договоры заключаются по фиксированной цене, без привязки к РСВ. Почти 90% электроэнергии, производимой "Энергоатомом", продается именно на этом рынке. Другие генерации львиную долю собственной электроэнергии тоже реализуют на нем. Поскольку отсутствуют ценовые скачки и благодаря долгосрочным договорам и реальному положению дел в экономике Украины, здесь достигается определенная ценовая стабильность", – сказано в сообщении.

В связи с этим "Энергоатом" предлагает участникам рынка электрической энергии, а особенно конечным потребителям, "по-новому оценить возможности рынка двусторонних договоров".

"В свою очередь "Энергоатом" в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Антимонопольного комитета Украины усовершенствует свою торговую стратегию, введя клиентоориентированную политику продаж – направленную на удовлетворение потребностей потребителей. Участникам рынка будет предложена понятная, долгосрочная и взаимовыгодная торговая стратегия с планом – графиком проведения аукционов, обновленная линейка продуктов и ожидаемые ценовые индикативы на средне- и долгосрочную перспективы", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Как сообщалось, ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии, что привело к ее обвалу в начале июня до исторических минимумов.

По данным НКРЭКУ, спрос на этом сегменте рынка рухнул на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

После этого НКРЭКУ на экстренном заседании в воскресенье, 4 июля, установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

После принятых НКРЭКУ решений, цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" на 6 июля в торговой зоне ОЭС Украины, по сравнению с показателем на 5 июля повысилась на 81% – до 916,06 грн за МВт-ч.