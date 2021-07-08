Количество аптек в программе "Доступные лекарства" превысило 10 тысяч, – НСЗУ

В 2021 году количество аптек, которые присоединились к участию в программе "Доступные лекарства", впервые превысило 10 тыс.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья в Facebook.

Мест, где можно получить лекарства по электронному рецепту, становится больше. Пациент тратит меньше времени на дорогу. В частности, в первом полугодии 2021 года 19% - а это более 1 млн среди всех отпущенных рецептов - отпускается в течение первого часа после выписки рецепта врачом. Это значит: пациенту достаточно всего 60 минут, чтобы посетить врача, получить электронный рецепт, получить необходимые лекарственные средства в аптеке.

За полгода к программе впервые присоединились более 401 тыс пациентов. В целом "Доступные лекарства" получают уже 2,94 млн пациентов. НСЗУ четко выполняет условия сотрудничества с аптечными учреждениями и вовремя выплачивает средства. В 2021 году НСЗУ выплатила аптекам почти 35 млн грн. За время администрирования программы НСЗУ выплатила аптекам свыше 1 млрд грн.

В рамках программы государство возмещает стоимость лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа. В феврале этого года в программу также добавили лекарственные средства для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инсульта и инфаркта. На сегодня программа включает 297 лекарственных средств. 93 из них пациенты могут получить полностью бесплатно. Другие - с доплатой.

Отмечается, что лекарственные препараты из реестра программы "Доступные лекарства" можно получить исключительно по электронному рецепту.

С начала этого года по программе "Доступные лекарства" врачи первички выписали более 7,3 млн рецептов. Наибольшее количество - более 5,3 млн - приходится на сердечно-сосудистые заболевания.

С 1 октября 2021 года программа реимбурсации будет расширена. Пациенты с расстройствами психики и поведения, с эпилепсией, смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Также НСЗУ будет администрировать программу реимбурсации лекарственных средств для лечения сахарного и несахарного диабета.