После "Киевавтодора" следователи ГБР пришли с обыском на "Киевводоканал"

В четверг, 8 июля, в главный офис ЧАО "АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу, связанному со строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

"Киевводоканал" сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями", – сказано в сообщении.

В ГБР причину обысков пока не комментируют.

Как сообщалось, утром в четверг, 8 июля, следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности провели обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В СБУ причиной обыска назвали расследование закупки машин для "Киевавтодора", чем, по мнению следствия, был нанесен ущерб на 20 млн грн.

В КГГА обыски назвали продолжением политического давления на городскую власть.