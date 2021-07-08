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Зеленский подписал закон о безоплатной передаче имущества государственных вузов

Зеленский подписал закон о безоплатной передаче имущества государственных вузов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно эффективного управления имуществом высших учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности".

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон вступит в силу со дня опубликования.

"Документ призван повысить эффективность управления учебными заведениями и государственным имуществом, которое за ними закреплено, а также усовершенствовать процедуру предоставления учреждениям высшего образования статуса национальных, а научным учреждениям – статуса национальных научных центров", – сказано в сообщении.

Так, закон предусматривает, что имущество государственного или коммунального вуза, в том числе национального, которое не используется по назначению, может бесплатно передаваться другому государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или организации государственной формы собственности.

Также, согласно закону, объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по назначению. Исключением может быть только предоставление в аренду для оказания образовательных услуг или обслуживания участников образовательного процесса.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 17 июня.

Автор: 

виш (84) закон (1484) Зеленський Володимир (2514)


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Стараннями Вови Зеленського і його посіпак дебілізація України триває...
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08.07.2021 17:19 Відповісти

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