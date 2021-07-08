Государственный телеканал для Донбасса заказал съемки русскоязычного сериала за 18 миллионов

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Минреинтеграции 6 июля по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Маэстро Медиа Продакшн" на производство комедийного сериала за 18,25 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году компания должна снять художественный сериал "Фима" длиной 20 серий по 25-28 минут каждая. Это должны быть короткие комедийные скетчи на русском языке.

Сериал предназначен для показа на русскоязычном государственном телеканале "Дом", который запущен на базе телеканала иновещания "UATV" для оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.

Режиссером сериала станет Кирилл Бин, который играл в комедийном сериале "Когда мы дома". Авторами сценария указаны актер "Дизель шоу" Дмитрий Танкович, Алексей Поляков, Дмитрий Контелев, а также креативный продюсер кино-сериального направления "Нового канала" Виталий Е.

Договор предусматривает, что все имущественные авторские права на сериал передадут заказчику.

Стоимость договора на 8% ниже ожидаемой стоимости закупки в 19,80 млн грн.

Фирма "Маэстро Медиа Продакшн" была создана в декабре 2019 года в Кременчуге Полтавской области. Ее учредителями указаны директор Павел Поздняков и Наталья Позднякова из Киева. По данным системы "YouControl", до 2019 года Поздняков вместе с Михаилом Гайдаем владел киевским ООО "Гольфстрим Продакшн", которое сейчас принадлежит только Гайдаю.

При этом заказчик не допустил к аукциону две фирмы.

Так, ООО "Ваверка Продакшн", директором которого является тот же Дмитрий Танкович, не представило документы о привлечении соисполнителя в объеме более 20% цены, а также о работниках, оборудовании и материально-технической базе. При этом в декабре 2020 года нынешний заказчик заключил с "Ваверка Продакшн" как с победителем художественного конкурса соглашение об адаптации проекта сценария "Фимы" за 1 млн грн.

ООО "Амфильм" не представило письмо-согласие с проектом договора. Еще заказчика не устроила электронная подпись, которую фирма наложила на свое предложение.

В итоге единственным допущенным конкурентом победителя торгов было киевское ООО "Торговый дом "Латтерия" Юрия Деркача, который зарегистрирован в оккупированном Енакиево. Эта фирма предложила на 10% более низкую цену, однако не загрузила некоторые документы в срок, поэтому заказчик ее отклонил.

Как сообщалось, ранее госпредприятие, которое управляет телеканалом "ДОМ", заключило соглашение с ООО "Телерадиокомпания "Украина" Рината Ахметова о покупке прав на показ нескольких сериалов за 3,65 млн грн.