Минэнерго анонсировало изменение тарифа на электроэнергию для населения в ближайшее время

Министерство энергетики рассчитывает запустить новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил в кулуарах Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, передает Интерфакс-Украина.

"Будет новая модель. Думаю, еще дней 10, и будем принимать", – сказал министр.

По словам Галущенко, перенос внедрения нового ПСО, намечавшегося на 1 июля, был необходим для выработки оптимальной его модели, что не позволяла сделать волатильность рынка электроэнергии.

"Сейчас мы более-менее видим ориентиры, потому что в условиях волатильности, когда цена электроэнергии падала в некоторые периоды и до 30 коп. за кВт-ч, мы не могли рассчитать нормальную модель, которая бы стабилизировала "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", – сказал министр.

При этом он подтвердил намерение ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объема потребления.

"Мы не отказываемся от той базовой модели, о которой говорили раньше. Настаиваем на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для условно богатых, потребляющих больше, – другая", – уточнил министр.

Вместе с тем, оценивая последствия обвала цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в первые дни июля, Галущенко выразил надежду на принятие аукционным комитетом 9 июля так называемого Black List компаний, которые прибегают к манипуляциям.

"Это ненормально, когда компании сначала покупают электроэнергию, потом расторгают договора, а государственные генерации несут убытки", – отметил Галущенко, добавив, что уже на следующей неделе будут предложены изменения в закон о рынке, также ограничивающие спекуляции.

Как сообщалось, 29 июня Кабинет министров продлил действующий тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа.

Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы в зависимости от потребления, но затем отложило это решение.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.