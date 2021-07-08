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Зеленский ветировал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей

Зеленский ветировал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей

Президент Владимир Зеленский применил право вето к закону, призванному возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей, и вернул его в парламент со своими предложениями.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на сайте соответствующего законопроекта № 3711-д на сайте Верховной Рады.

В частности, президент не согласен с положениями закона о том, что только половина из 16 членов Высшей квалификационной комиссии судей назначается из числа действующих или бывших судей. Зеленский указывает, что согласно европейской хартии "О статусе судей" от 1998 года, большинство членов таких органов должны составлять сами судьи.

Кроме того, глава государства указывает, что отдельные положения закона прописаны двузначно и противоречиво.

Таким образом, президент предложил сократить количество членов ВККС до 11, установив, что 6 из них назначается из числа действующих или бывших судей. Кроме того, Зеленский предложил исключить из закона пункт о возможности привлечения в качестве членов Конкурсной комиссии по отбору нового состава ВККС представителей международных организаций.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении указанный законопроект №3711-д 29 июня.

Подробнее о заложенных при голосовании за закон противоречиях читайте в материале Цензор.Нет: Зе-шулерство: як монобільшість чужими руками поховала реформу суддівства 

Автор: 

вето (56) Зеленський Володимир (2514) суд (3329) судова реформа (24) ВККСУ (7)


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А ларчик, млять, просто, млять, открывался, млять:
" Зеленский предложил исключить из закона пункт о возможности привлечения в качестве членов Конкурсной комиссии по отбору нового состава ВККС представителей международных организаций"
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08.07.2021 18:46 Відповісти

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