Киевсовет выделил землю для продления взлетной полосы в аэропорту Жуляны

Киевский городской совет предоставил Международному аэропорту "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны) земельный участок для дальнейшей его реконструкцию.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 8 июля, поддержали 82 депутата, сообщает пресс-служба Киевсовета.

По словам депутата Киевского городского совета, председателя Постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаила Терентьева, принятие данного решения поспособствует реализации очередного этапа реконструкции аэропорта, который включает продление взлетно-посадочной полосы.

Земельный участок площадью 13,16 га предоставлен аэропорту в постоянное пользование для размещения, эксплуатации и обслуживания объектов инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуры и объектов связи между улицами Медовой и Променистой.

"Сейчас на части указанного участка образовалась свалка. При проведении реконструкции аэропорт обязуется компенсировать потери сельскохозяйственного производства и обеспечить выполнение всех других обязанностей согласно проекту решения", – подчеркнул Михаил Терентьев.

Депутат отметил, что в результате аэропорт в черте города сможет принимать самолеты "Boeing" с большой пассажировместимостью, что положительно повлияет на пассажиропоток в столице.

Читайте также: Тендер по удлинению полосы в аэропорту "Киев" не состоялся

Как сообщалось, аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить взлетно-посадочную полосу, отмечал глава совета директоров предприятия Денис Костржевский.

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского расположен в 7 км от центра столицы, аэродром принадлежит общине Киева, но находится в аренде у частной компании "Мастер-Авиа" Василия Хмельницкого.

Ранее предприниматели Василий Хмельницкий и Андрей Иванов объявили о разделении управления совместными инвестиционными проектами. В частности, инвестициями в проектах девелоперской компании UDP и столичного аэропорта "Киев" будет управлять частный фонд Quarter Partners Иванова. При этом UFuture Хмельницкого останется мажоритарным акционером этих компаний.

Хмельницкий и Иванов были совладельцами холдинга Kyiv Investment Group (КИГ), они также были совладельцами ликвидируемого банка "Хрещатик". В начале 2015 года Хмельницкий вышел из состава акционеров банка, продав свой пакет акций Иванову.

В апреле 2016 года НБУ отнес банк "Хрещатик" к неплатежеспособным из-за недостаточности ликвидности и капитала, а Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в нем временную администрацию.

По данным НБУ на начало 2016 года, собственниками банка "Хрещатик" были предприниматели Андрей Иванов (37,44% акций), гражданин Австрии Николай Солдатенко (24,24%), и Киевская городская государственная администрация (25%).

По данным Фонда гарантирования, из ПАО "КБ "Хрещатик" за несколько месяцев до признания его неплатежеспособным было выведено около 6,9 млрд грн. При этом 84% кредитного портфеля юридических лиц банка "Хрещатик" были инсайдерскими, 85% ценных бумаг – "мусорными".