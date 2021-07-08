СБУ задержала фальшивомонетчика из санкционных списков СНБО. ВИДЕО
Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег. Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Установлено, что организатор схемы – гражданин РФ, который фигурирует в санкционных списках СНБО и считается "криминальным авторитетом".
Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за рубежа, ниже номинальной стоимости.
Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки.
По местам проживания, регистрации и в личных автомобилях фигурантов проведены санкционированные обыски.
В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.
Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.
Будь ласка, зачекайте...
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