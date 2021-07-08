Украина может войти в состав Евросоюза через 5-10 лет, – Шмыгаль

Власти рассчитывают, что Украина получит членство в ЕС и НАТО в течении ближайших 5-10 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью литовскому изданию LRT, передает пресс-служба правительства.

"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать и имеем существенные результаты", – заявил премьер.

"Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран", – признал Шмыгаль.

Он также сказал, что Украина продолжает демонстрировать прогресс на своем пути к реформам.

"То есть наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", – подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что Европейский Союз уже стал главным торговым партнером Украины – за пять лет экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 60% и в этом году, как ожидается, он достигнет 20 млрд евро.

"Сейчас мы стремимся к дальнейшей либерализации торговли с ЕС, одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Также продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки Европейского Союза, работаем над подписанием "промышленного", "авиационного" и "таможенного" безвизов", – добавил Шмыгаль.