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Венгрия облегчит трудоустройство для заробитчан

Венгрия облегчит трудоустройство для заробитчан

Венгрия позволит наем временных работников из стран, не входящих в ЕС, что может уменьшить дефицит рабочей силы и помочь экономике восстановиться.

Об этом заявил  министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Европейская правда.

Сийярто сказал, что некоторым агентствам по трудоустройству будет разрешено ввозить квалифицированную рабочую силу в соответствии с жесткими правилами.

По словам министра, новое законодательство, в том числе о временных работниках, имеет целью "помочь быстрому перезапуску экономики, чтобы он был самым быстрым в Европе".

Новые правила позволяют агентствам привлекать временных работников из стран, не соседствующих с Венгрией и не входящих в ЕС. Правила для работников из Украины и Сербии были смягчены в 2017 году.

Другие меры, о которых объявил Сийярто, включают смягчение бюрократического бремени для малых и средних предприятий, а также дешевые займы, чтобы помочь венгерским компаниям расшириться за границу или инвестировать в зеленые проекты.

Экономика Венгрии развивалась лучше, чем ожидалось, в первом квартале этого года, несмотря на коронавирусные ограничения.

Ранее сообщалось, что Венгрия возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш" га границе с Украиной.

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Джерело:  Европейская правда
Угорщина (551) трудова міграція (312) Євросоюз (5121)


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Хитрожопо, по сути на мадярском могут говорить только закарпатье, никому другому их сложный язык не ляжет + нах не нужен, гибридная хня получается от мадэ ин хунгари.Другое дело шо в Украине жидва с кацапней банкует , под всех положит и всем нагнется.В аду для дебилов и манкуртов места просто завались
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08.07.2021 19:13 Відповісти

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