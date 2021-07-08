Путин вернул российских туристов на курорты Египта

Российский президент Владимир Путин отменил свой указ от ноября 2015 года, который вводился запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом.

Также указом Путина отменяется рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров, предусматривающих чартерные воздушные перевозки в Египет, передает Интерфакс.

Как сообщалось, в конце апреля российский президент Владимир Путин пообещал президенту Египта Абдельфаттаху Сиси, что Россия готова полностью возобновить авиасообщение с Египтом, включая чартерные рейсы на курорты этой страны.

Ранее российский Интерфакс со ссылкой на источники сообщал, что РФ может возобновить полеты на курорты Египта после 10 мая.

Напомним, Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Петербург.

За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.